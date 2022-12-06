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Состояние здоровья Пеле начало улучшаться

Легендарный бразилец находится в больнице и пребывает в сознании.
Вчера, 23:50
Пеле
Пеле

Из Бразилии приходят хорошие новости о состоянии здоровья Пеле.

По сообщениям местных СМИ, он начинает идти на поправку.

82-летний бразилец находится в сознании, его состояние стабильное и ухудшения непредвидятся.

Пеле продолжает находиться в общей палате одной из больниц города Сан-Паулу.

Напомним, легенду "селесао" госпитализировали несколькими днями ранее.


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