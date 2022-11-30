Легендарного Пеле срочно госпитализировали

Культовый бразильский игрок Пеле был срочно доставлен в больницу, сообщает ESPN Brazil. Согласно информации, легенду привезли в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными отеками и сердечной недостаточностью. В данный момент ему оказывают помощь.

Ни для кого не секрет, что уже несколько лет бразилец борется с раком. Чуть больше года назад ему сделали операцию по удалению опухоли, но позже обнаружили несколько новых на начальной стадии в легких, печени и кишечнике.

За этот год Пеле прошел несколько курсов химиотерапии, но врачи говорят, что положительной динамики нет – футболист понемногу проигрывает главное сражение в своей жизни.