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Легендарного Пеле срочно госпитализировали

Футболиста доставили с многочисленными отеками.
Сегодня, 17:48
Пеле / Getty Images
Пеле / Getty Images

Культовый бразильский игрок Пеле был срочно доставлен в больницу, сообщает ESPN Brazil. Согласно информации, легенду привезли в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными отеками и сердечной недостаточностью. В данный момент ему оказывают помощь.

Ни для кого не секрет, что уже несколько лет бразилец борется с раком. Чуть больше года назад ему сделали операцию по удалению опухоли, но позже обнаружили несколько новых на начальной стадии в легких, печени и кишечнике.

За этот год Пеле прошел несколько курсов химиотерапии, но врачи говорят, что положительной динамики нет – футболист понемногу проигрывает главное сражение в своей жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пеле

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