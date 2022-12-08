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Азар рассказал с кем бы он хотел поменяться местами

Бельгийский вингер хочет побыть президентом США.
Сегодня, 17:57
Эден Азар
Эден Азар

Вингер мадридского Реала Эден Азар рассказал о том, что хотел бы поменяться местами с Джо Байденом.

По словам футболиста, его привлекает перспектива побыть президентом США хотя бы несколько минут.

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"С каким любым человеком на планете я хотел бы поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.

Быть президентом Соединенных Штатов. Ух ты! Эден Азар – президент Соединенных Штатов. Круто звучит, не правда ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой", - заявил Азар.

В текущем сезоне бельгиец провел лишь 6 матчей за Реал, забив гол и отдав результативную передачу.


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