Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

После позорного вылета с ЧМ-2022 капитан бельгийцев закончил карьеру.

Вингер мадридского Реала Эден Зараз официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бельгии.

Футболист из-за ряда тяжелых травм не может вернуться на былой уровень и пропускает большое количество матчей, что негативно сказывается на его выступлениях.

Азар за свою карьеру в сборной провел в составе "красных дьяволов" 126 матчей, забил 33 гола и отдал 36 результативных передач.

На чемпионате мира 2022 года Бельгия не смогла выйти из группы с Хорватией, Марокко и Канадой.

Ранее сообщалось, что Азар подрался с партнером по сборной, но позже сам футболист спростовал эти слухи.