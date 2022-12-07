Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
После позорного вылета с ЧМ-2022 капитан бельгийцев закончил карьеру.
Вингер мадридского Реала Эден Зараз официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бельгии.
Футболист из-за ряда тяжелых травм не может вернуться на былой уровень и пропускает большое количество матчей, что негативно сказывается на его выступлениях.
Азар за свою карьеру в сборной провел в составе "красных дьяволов" 126 матчей, забил 33 гола и отдал 36 результативных передач.
На чемпионате мира 2022 года Бельгия не смогла выйти из группы с Хорватией, Марокко и Канадой.
Ранее сообщалось, что Азар подрался с партнером по сборной, но позже сам футболист спростовал эти слухи.