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Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

После позорного вылета с ЧМ-2022 капитан бельгийцев закончил карьеру.
Сегодня, 12:29
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Вингер мадридского Реала Эден Зараз официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бельгии.

Футболист из-за ряда тяжелых травм не может вернуться на былой уровень и пропускает большое количество матчей, что негативно сказывается на его выступлениях.

Азар за свою карьеру в сборной провел в составе "красных дьяволов" 126 матчей, забил 33 гола и отдал 36 результативных передач.

На чемпионате мира 2022 года Бельгия не смогла выйти из группы с Хорватией, Марокко и Канадой. 

Ранее сообщалось, что Азар подрался с партнером по сборной, но позже сам футболист спростовал эти слухи.


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