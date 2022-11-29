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Азар опроверг слухи о драке с партнером по сборной Бельгии

Вингер не хотел бы сойтись в очном поединке с соотечественником.
Сегодня, 21:21
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Нападающий Реала и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о конфликте с Яном Вертонгеном.

"После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!

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Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке", – сказал Азар в интервью RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что игроки сборной Бельгии поссорились в раздевалке после поражения от Марокко со счетом 0:2. Форвард Ромелу Лукаку разнимал своих соотечественников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Эден Азар Ян Вертонген

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