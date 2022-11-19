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Эден Азар: Я настрадался, хоть и вида не подаю

Бельгиец откровенно высказался о сложном периоде в жизни.
Вчера, 22:42
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Вингер Реала и сборной Бельгии Эден Азар поведал о том, как изменилась его карьера за последние годы.

"Я уже не на том уровне, на котором был в 2018 году. Я не подаю вида, но я настрадался – как физически, так и психологически. И мне не стыдно это признать.

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В 2018 году я был, наверное, в десятке сильнейших игроков мира", – сказал Азар в интервью L’Equipe.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 3 матча в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Эден Азар

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