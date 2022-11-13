Бельгия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Уже около 10 лет сборная Бельгии считается одной из самых сильных в мире, но каждый раз им чего-то не хватает, и эти ребята так и не смогли завоевать ни один трофей.
Очередной попыткой выиграть любой турнир будет чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.
В группе в Бельгии будут интересны оппоненты, но ни одного из них нельзя считать таким, кто должен отнять у них первое место.
Досье команды
Прозвище: красные дьяволы
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 2
Главные достижения: финал Евро-1980, золотые медали Олимпиады 1920 года
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Бельгия играла уже на первом чемпионате мира и с тех пор сыграла на большом количестве подобных турниров, но больших результатов так и не получила. Лучшим достижением "красных дьяволов" стало третье место в прошлом мундиале.
В далеком 1986 году бельгийцы хоть и стали третьими в группе с Мексикой, Парагваем и Ираком, но умудрились в плей-офф обыграть СССР и Испанию и лишь в полуфинале уступить Аргентине, а матчи за бронзу Франции.
- Количество мундиалей: 14 (193-38, 54, 70, 82-2002, 2014-2022)
- Лучший результат: бронза 2018
Легенды сборной
Нынешнее поколение сборной Бельгии принято называть "золотым", но тот, с кого оно начиналось, уже успел завершить карьеру и поэтому его можно называть легендой сборной – речь идет о Венсане Компани.
Одна из самых больших несправедливостей мирового футбола, что этот врожденный капитан так и не поднял над своей головой хоть какой-то кубок вместе со сборной.
Как прошли на ЧМ-2022?
Бельгийцы в отборе не испытывали особых проблем и заняли первое место еще до официального завершения квалификации.
Только дважды Бельгия не смогла одолеть оппонента, сыграв вничью на выезде с валлийцами и чехами.
- Бельгия – 20
- Уэльс – 15
- Чехия – 14
- Эстония – 4
- Беларусь – 3
Весь состав сборной Бельгии на ЧМ-2022
На чемпионат мира 2022 года едет очень опытная команда сборной Бельгии. Для многих игроков это будет лебединая песня в сборной. Прежде, конечно, речь идет о вечных партнерах Вертонгена и Альдервейрельда, которые на старости лет разошлись по разным командам.
Мертенс, Мньоле, Витсель, Азар, Тома Менье, и даже Тибо Куртуа – это все игроки с большим опытом. Только у семи игроков сборной Бельгии нет 25 лет.
Главная звезда: Кевин Де Брюйне – удивительный футболист. Из всей той россыпи талантов, которые сияли на прошлом чемпионате, он едва ли не единственный, кто смог сохранить свой уровень игры, а возможно даже улучшить его.
На кого стоит обратить внимание: Можно было бы отметить "нового Де Брюйне" Шарля Де Кателаре, но хотим обратить ваше внимание на других молодых игроков бельгийцев. Это Лоис Апенда из Ланса и Жереми Доку из Ренна. Эти ребята могут стать будущим атакующей линии сборной и раскрыться по полной именно в Катаре.
Вратари:
- Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург);
Защитники:
- Тоби Алдервейрелд (Антверпен),
- Ян Вертонген (Бефника),
- Зено Дебаст (Андерлехт),
- Ваут Фас (Лестер),
- Артюр Теате (Ренн),Тимоти Кастань (Лестер),
- Тома Менье (Боруссия Дортмунд);
Полузащитники:
- Янник Карраско (Атлетико),
- Торган Азар (Боруссия Дортмунд),
- Кевин де Брейне (Манчестер Сити),
- Леандер Дендонкер (Астон Вилла),
- Амаду Онана (Эвертон),
- Юри Тилеманс (Лестер),
- Ханс Ванакен (Брюгге),
- Аксель Витсель (Атлетико),
- Эден Азар (Реал),
- Шарль де Кетеларе (Милан),
- Леандро Троссард (Брайтон);
Нападающие:
- Жереми Доку (Ренн),
- Дрис Мертенс (Галатасарай),
- Миши Батшуайи (Фенербахче),
- Лоис Опенда (Ланс),
- Ромелу Лукаку (Интер).
Шансы на победу Бельгии в турнире
Перед прошлым чемпионатом мира у Бельгии однозначно были гораздо лучшие шансы на чемпионство. Большинство игроков подходили к ЧМ-2018 на пике своей игровой карьеры, но смогли добиться только бронзы.
Сейчас эта команда не выглядит столь мощной – Азар сдал, Лукаку не показывает той топовой игры, ветераны стали старше, талантливая молодежь не успела подрасти. Тем не менее, за кубок мира они будут бороться, остается вопрос – получится ли у них это.
Расписание матчей сборной Бельгии
на Чемпионате Мира 2022
Группа F
23 ноября, 21:00, Бельгия – Канада
27 ноября, 15:00, Бельгия – Марокко
1 декабря, 17:00, Хорватия – Бельгия