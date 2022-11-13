Бельгия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Бельгии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Уже около 10 лет сборная Бельгии считается одной из самых сильных в мире, но каждый раз им чего-то не хватает, и эти ребята так и не смогли завоевать ни один трофей.

Очередной попыткой выиграть любой турнир будет чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.

В группе в Бельгии будут интересны оппоненты, но ни одного из них нельзя считать таким, кто должен отнять у них первое место.

Досье команды

Прозвище: красные дьяволы

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 2

Главные достижения: финал Евро-1980, золотые медали Олимпиады 1920 года

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Бельгия играла уже на первом чемпионате мира и с тех пор сыграла на большом количестве подобных турниров, но больших результатов так и не получила. Лучшим достижением "красных дьяволов" стало третье место в прошлом мундиале.

В далеком 1986 году бельгийцы хоть и стали третьими в группе с Мексикой, Парагваем и Ираком, но умудрились в плей-офф обыграть СССР и Испанию и лишь в полуфинале уступить Аргентине, а матчи за бронзу Франции.

Количество мундиалей: 14 (193-38, 54, 70, 82-2002, 2014-2022)

Лучший результат: бронза 2018

Легенды сборной

Нынешнее поколение сборной Бельгии принято называть "золотым", но тот, с кого оно начиналось, уже успел завершить карьеру и поэтому его можно называть легендой сборной – речь идет о Венсане Компани.

Одна из самых больших несправедливостей мирового футбола, что этот врожденный капитан так и не поднял над своей головой хоть какой-то кубок вместе со сборной.

Как прошли на ЧМ-2022?

Бельгийцы в отборе не испытывали особых проблем и заняли первое место еще до официального завершения квалификации.

Только дважды Бельгия не смогла одолеть оппонента, сыграв вничью на выезде с валлийцами и чехами.

Бельгия – 20 Уэльс – 15 Чехия – 14 Эстония – 4 Беларусь – 3

Весь состав сборной Бельгии на ЧМ-2022

На чемпионат мира 2022 года едет очень опытная команда сборной Бельгии. Для многих игроков это будет лебединая песня в сборной. Прежде, конечно, речь идет о вечных партнерах Вертонгена и Альдервейрельда, которые на старости лет разошлись по разным командам.

Мертенс, Мньоле, Витсель, Азар, Тома Менье, и даже Тибо Куртуа – это все игроки с большим опытом. Только у семи игроков сборной Бельгии нет 25 лет.

Главная звезда: Кевин Де Брюйне – удивительный футболист. Из всей той россыпи талантов, которые сияли на прошлом чемпионате, он едва ли не единственный, кто смог сохранить свой уровень игры, а возможно даже улучшить его.

На кого стоит обратить внимание: Можно было бы отметить "нового Де Брюйне" Шарля Де Кателаре, но хотим обратить ваше внимание на других молодых игроков бельгийцев. Это Лоис Апенда из Ланса и Жереми Доку из Ренна. Эти ребята могут стать будущим атакующей линии сборной и раскрыться по полной именно в Катаре.

Вратари:

Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург);

Защитники:

Тоби Алдервейрелд (Антверпен),

Ян Вертонген (Бефника),

Зено Дебаст (Андерлехт),

Ваут Фас (Лестер),

Артюр Теате (Ренн),Тимоти Кастань (Лестер),

Тома Менье (Боруссия Дортмунд);

Полузащитники:

Янник Карраско (Атлетико),

Торган Азар (Боруссия Дортмунд),

Кевин де Брейне (Манчестер Сити),

Леандер Дендонкер (Астон Вилла),

Амаду Онана (Эвертон),

Юри Тилеманс (Лестер),

Ханс Ванакен (Брюгге),

Аксель Витсель (Атлетико),

Эден Азар (Реал),

Шарль де Кетеларе (Милан),

Леандро Троссард (Брайтон);

Нападающие:

Жереми Доку (Ренн),

Дрис Мертенс (Галатасарай),

Миши Батшуайи (Фенербахче),

Лоис Опенда (Ланс),

Ромелу Лукаку (Интер).

Шансы на победу Бельгии в турнире

Перед прошлым чемпионатом мира у Бельгии однозначно были гораздо лучшие шансы на чемпионство. Большинство игроков подходили к ЧМ-2018 на пике своей игровой карьеры, но смогли добиться только бронзы.

Сейчас эта команда не выглядит столь мощной – Азар сдал, Лукаку не показывает той топовой игры, ветераны стали старше, талантливая молодежь не успела подрасти. Тем не менее, за кубок мира они будут бороться, остается вопрос – получится ли у них это.

Расписание матчей сборной Бельгии

на Чемпионате Мира 2022

Группа F

23 ноября, 21:00, Бельгия – Канада

27 ноября, 15:00, Бельгия – Марокко

1 декабря, 17:00, Хорватия – Бельгия