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Бельгия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Бельгии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 14:00
Бельгия. Профиль сборной на ЧМ-2022
Бельгия. Профиль сборной на ЧМ-2022

Уже около 10 лет сборная Бельгии считается одной из самых сильных в мире, но каждый раз им чего-то не хватает, и эти ребята так и не смогли завоевать ни один трофей.

Очередной попыткой выиграть любой турнир будет чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.

В группе в Бельгии будут интересны оппоненты, но ни одного из них нельзя считать таким, кто должен отнять у них первое место.

Досье команды

Прозвище: красные дьяволы

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 2

Главные достижения: финал Евро-1980, золотые медали Олимпиады 1920 года

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Бельгия играла уже на первом чемпионате мира и с тех пор сыграла на большом количестве подобных турниров, но больших результатов так и не получила. Лучшим достижением "красных дьяволов" стало третье место в прошлом мундиале.

В далеком 1986 году бельгийцы хоть и стали третьими в группе с Мексикой, Парагваем и Ираком, но умудрились в плей-офф обыграть СССР и Испанию и лишь в полуфинале уступить Аргентине, а матчи за бронзу Франции.

  • Количество мундиалей: 14 (193-38, 54, 70, 82-2002, 2014-2022)
  • Лучший результат: бронза 2018

Легенды сборной

Нынешнее поколение сборной Бельгии принято называть "золотым", но тот, с кого оно начиналось, уже успел завершить карьеру и поэтому его можно называть легендой сборной – речь идет о Венсане Компани.

Одна из самых больших несправедливостей мирового футбола, что этот врожденный капитан так и не поднял над своей головой хоть какой-то кубок вместе со сборной.

Как прошли на ЧМ-2022?

Бельгийцы в отборе не испытывали особых проблем и заняли первое место еще до официального завершения квалификации.

Только дважды Бельгия не смогла одолеть оппонента, сыграв вничью на выезде с валлийцами и чехами.

  1. Бельгия – 20
  2. Уэльс – 15
  3. Чехия – 14
  4. Эстония – 4
  5. Беларусь – 3                 

Весь состав сборной Бельгии на ЧМ-2022

На чемпионат мира 2022 года едет очень опытная команда сборной Бельгии. Для многих игроков это будет лебединая песня в сборной. Прежде, конечно, речь идет о вечных партнерах Вертонгена и Альдервейрельда, которые на старости лет разошлись по разным командам.

Мертенс, Мньоле, Витсель, Азар, Тома Менье, и даже Тибо Куртуа – это все игроки с большим опытом. Только у семи игроков сборной Бельгии нет 25 лет.

Главная звезда: Кевин Де Брюйне – удивительный футболист. Из всей той россыпи талантов, которые сияли на прошлом чемпионате, он едва ли не единственный, кто смог сохранить свой уровень игры, а возможно даже улучшить его.

На кого стоит обратить внимание: Можно было бы отметить "нового Де Брюйне" Шарля Де Кателаре, но хотим обратить ваше внимание на других молодых игроков бельгийцев. Это Лоис Апенда из Ланса и Жереми Доку из Ренна. Эти ребята могут стать будущим атакующей линии сборной и раскрыться по полной именно в Катаре.

Вратари:

  • Тибо Куртуа (Реал Мадрид), Симон Миньоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург);

Защитники:

  • Тоби Алдервейрелд (Антверпен),
  • Ян Вертонген (Бефника),
  • Зено Дебаст (Андерлехт),
  • Ваут Фас (Лестер),
  • Артюр Теате (Ренн),Тимоти Кастань (Лестер),
  • Тома Менье (Боруссия Дортмунд);

Полузащитники:

  • Янник Карраско (Атлетико),
  • Торган Азар (Боруссия Дортмунд),
  • Кевин де Брейне (Манчестер Сити),
  • Леандер Дендонкер (Астон Вилла),
  • Амаду Онана (Эвертон),
  • Юри Тилеманс (Лестер),
  • Ханс Ванакен (Брюгге),
  • Аксель Витсель (Атлетико),
  • Эден Азар (Реал),
  • Шарль де Кетеларе (Милан),
  • Леандро Троссард (Брайтон);

Нападающие:

  • Жереми Доку (Ренн),
  • Дрис Мертенс (Галатасарай),
  • Миши Батшуайи (Фенербахче),
  • Лоис Опенда (Ланс),
  • Ромелу Лукаку (Интер).

Шансы на победу Бельгии в турнире

Перед прошлым чемпионатом мира у Бельгии однозначно были гораздо лучшие шансы на чемпионство. Большинство игроков подходили к ЧМ-2018 на пике своей игровой карьеры, но смогли добиться только бронзы.

Сейчас эта команда не выглядит столь мощной – Азар сдал, Лукаку не показывает той топовой игры, ветераны стали старше, талантливая молодежь не успела подрасти. Тем не менее, за кубок мира они будут бороться, остается вопрос – получится ли у них это.

Расписание матчей сборной Бельгии
на Чемпионате Мира 2022

Группа F

23 ноября, 21:00, Бельгия – Канада

27 ноября, 15:00, Бельгия – Марокко

1 декабря, 17:00, Хорватия – Бельгия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бельгия Сборные на ЧМ-2022

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