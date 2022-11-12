Хорватия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Хорватии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Осталось несколько дней до старта чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

Хорватская сборная в 2018 году проявила себя, завоевав серебряные медали, проделав тяжелый путь.

"Шашечные" в одной группе оказались с топовой Бельгией, крепким Марокко и интересной Канадой. Так что будет очень интересно, что покажут хорваты.

Досье команды

Прозвище: шашечные, пламенные

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 12

Главные достижения: серебряные призеры чемпионата мира (2018), бронзовые призеры чемпионата мира (1998).

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Хорватия получила независимость в конце прошлого века, а значит первый дебют на чемпионате мира состоялся в 1998 году. За это время команда пропустила лишь один раз чемпионат мира – 2010.

Прошлый мундиаль для Хорватии – это выступление, который удивило мир. Хорваты дошли до финала, а значит уже успех.

Количество мундиалей: 6 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022)

Лучший результат: серебро в 2018 году

Легенды сборной

В истории сборной Хорватии немало футболистов, которые достигли успеха на национальном и международном уровне.

Сейчас же главной звездой и легендой команды является полузащитник Лука Модрич. Именно на его счету наибольшее количество игр за сборную (143 игры). Несмотря на нестандартную позицию, именно он выиграл Золотой мяч в 2018 году после успешного сезона, как в сборной, так и на клубном уровне.

Среди других хорватов, которых можно назвать легендами, нужно выделить: Дарио Срна, который долго был капитаном команды, Стипе Плетикоса, Иван Ракитич, Марио Манджукич, Давор Шукер, Иван Перишич.

Как прошли на ЧМ-2022?

Хорватская сборная довольно легко и уверенно квалифицировалась на чемпионат мира. Попав в одну группу с: Словакия, Словения, Кипр, Мальта и рф, им удалось достичь успешного результата.

Проведя десять игр, "шашечные" набрали 23 очка, что позволило им занять первое место.

Хорватия – 23 рф - 22 Словакия – 14 Словения – 14 Кипр – 5 Мальта – 5

Весь состав сборной Хорватии на ЧМ-2022

У Златко Далича был широкий выбор для состава, а значит он выбрал сильнейших.

Главная звезда: Обладатель Золотого мяча и множество других индивидуальных наград – Лука Модрич. Полузащитник, которому недавно исполнилось 37, продолжает показывать лучшую игру, как на клубном уровне, так и на международном уровне. Прошлый чемпионат мира показал, что он один может влиять на результат, так что сейчас все может повторится.

На кого стоит обратить внимание: хорватская команда имеет множество талантов, но стоит выделить Йошко Гвардиола. 20-летний защитник уже стал основным в Лейпциге и сборной. На него охотятся множество топовых клубов, а ценник едва не доходит до 100 миллионов. Так что внимание точно нужно уделить ему.

Вратари:

Доминик Ливакович (Динамо Загреб, Хорватия)

Ивица Ивушиц (Осиек, Хорватия)

Иво Грбич (Атлетико, Испания)

Защитники:

Домагой Вида (АЕК Афины, Греция)

Деян Ловрен (Зенит, Россия)

Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландия)

Йосип Юранович (Селтик, Шотландия)

Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Германия)

Борна Соса (Штутгарт, Германия)

Йосип Станишич (Бавария, Германия)

Полузащитники:

Лука Модрич (Реал, Испания)

Матео Ковачич (Челси, Англия)

Марцело Брозович (Интер, Италия)

Марио Пашалич (Аталанта, Италия)

Никола Влашич (Торино, Италия)

Ловро Майер (Ренн, Франция)

Лука Сучич (РБ Зальцбург, Австрия)

Кристиан Якич (Айнтрахт, Германия)

Нападающие:

Бруно Петкович,

Мислав Оршич (оба - Динамо Загреб)

Марко Ливайа (Сплит, Хорватия)

Анте Будимир (Осасуна, Испания)

Иван Перишич (Тоттенхэм, Англия)

Андрей Крамарич (Хоффенхайм, Германия)

Шансы на победу Хорватии на турнире

Сборная Хорватии неоднократно доказывала, что может достигать успешных результатов. Команда Златко Далича, однозначно, является претендентом на выход из группы, но вот на победу в турнире – нет.

Если хорваты и выходят в плей-офф, то завоевывают медали: им лишь дважды удалось пробиться до раундов на выбывания и дважды медали. Сейчас же, думаем, что это традиция поломается, ведь выходить в плей-офф должны, но медали выиграть нет. Так что успехом будет проход в четвертьфинал.

Расписание матчей сборной Хорватии

на Чемпионате Мира 2022

Группа F

23 ноября, 12:00, Марокко – Хорватия

27 ноября, 18:00, Хорватия – Канада

1 декабря, 17:00, Хорватия – Бельгия