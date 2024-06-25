Италия - Хорватия: Видео голов и лучших голов матча Евро-2024

В рамках 3-го тура Евро-2024 Италия встретилась с Хорватией.

В первом тайме зрители не увидели ни одного забитого гола, хотя у итальянцев были некоторые возможности забить.

Во втором счет открыли хорваты. Лука Модрич сначала не забил пенальти, но уже в следующей атаке с "убийственной" позиции направил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Впрочем, этот гол не стал решающим в матче, ведь на 90+8 минуте за несколько мгновений до финального свистка Маттиа Дзакканьи забил гол, который напрямую вывел именно его команду в плей-офф.

Видео голов и обзор матча Евро-2024

Хорватия - Италия 1:0

Голы: Модрич, 54 - Дзакканьи, 90+8

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.25

Владение мячом: 51 - 49

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 14 - 11

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол - Майер, Модрич, Ковачич (Иванушец, 70), Брозович - Пашалич (Будимир, 46), Сучич (Перишич, 70), Крамарич (Юранович, 90).

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Дармиан, Бастони, Калафьори - Димарко (Кьеза, 57), Дзакканьи, Фаджоли, Жоржиньо, Барелла, Пеллегрини (Фраттези, 46), Распадори (Скамакка, 75) - Ретеги.

Предупреждения: Сучич, 24, Модрич, 60, Иванушец, 73, Погранчич, 78, Станишич, 82, Брозович, 90+1

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