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Хавбек сборной Хорватии: Мы не показали свое лицо в первых двух турах

Матео Ковачич верит, что его команда исправится в игре против Италии.
Сегодня, 17:21
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич высказался о предстоящей игре против Италии в третьем туре Евро-2024.

По словам футболиста "клетчатых", в первых двух турах хорваты не показали себя настоящих.

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"Италия - большая команда. Нас наверняка ждет очень тяжелый матч. Итальянцы выиграли прошлый чемпионат Европы, у них отличные игроки и топовый тренер, поэтому они будут хорошо готовы к поединку с нами. Мы должны сыграть на максимуме.

У нас есть возрастные игроки, но важно то, как мы себя чувствуем, а мы чувствуем себя хорошо. Мы не показали свое истинное лицо в первых двух матчах, но можем сделать это против Италии. Мы готовы и сосредоточены на нашем сопернике, и нас не волнует, что говорят вокруг. Каждый имеет право на свое мнение. Для нас большая честь играть за свою страну.

Конечно же, я буду рад увидеться с некоторыми игроками сборной Италии. Особенно с Жоржиньо, с которым мне нравилось играть. Ожидаем тяжелого матча с высококлассной, организованной командой. Что делать, мы знаем. Нам надо быть на высоте, как и множество раз в предыдущие годы, когда это было необходимо.

Наши болельщики потрясающие. В каждом матче поддержка колоссальная, это здорово нам помогает. Поддержка болельщиков может сыграть важную роль против Италии, ведь это решающая игра. Они всегда с нами, и мы им очень благодарны за это", - сказал Ковачич.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия хорватия

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