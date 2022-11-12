Марокко на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Марокко на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, одной из стран участниц станет национальная сборная Марокко.

У этих ребят очень боеспособный коллектив, в котором выступают очень известные игроки из лучших чемпионатов.

Группа у африканской команды не самая простая, но бороться с Бельгией, Хорватией и Канадой точно можно.

Досье команды

Прозвище: Атласские львы

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 22

Главные достижения: чемпионы КАН-1976, чемпионы Арабского кубка-2012, победители Чемпионата Африканских Наций 2018 и 2020 годов.

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Дебютным для Марокко чемпионатом мира стало первенство 1970 года, проходившее в Мексике. Через 16 лет марокканцы снова вышли на ЧМ и на этот раз даже смогли выйти из группы с первого места, обойдя Англию, Польшу и Португалию! Но в 1/8 попали на немцев и завершили выступление.

После этого было еще три мундиаля, но из группы на них Марокко выйти не смогло.

Количество мундиалей: 6 (1970, 86, 94, 98, 2018, 2022)

Лучший результат: 1/8 финала

Легенды сборной

Звезд мирового футбола в истории Марокко было не так много, одними из самых известных игроков в истории были такие ребята как Неруддин Найбет (Нант, Спортинг, Депортиво, Тоттенхэм) и Маруан Шамах (Бордо, Арсенал, Кристал Пэлас).

Но мы хотели бы вспомнить легенду украинского футбола – Бадр Эль Каддури почти всю свою карьеру провел в киевском Динамо и по состоянию киевлян вызывался в сборную Марокко, за которую сыграл более 40 матчей.

Как прошли на ЧМ-2022?

В африканском отборе традиционно состоялось три отборочных этапа. Марокко стартовали со второго, где без проблем смогли пройти свою группу без потери очков.

Марокко – 18 Гвинея-Биссау – 6 Гвинея – 4 Судан – 3

В третьем раунде 10 команд разделили на пять пар – победители проходили дальше. Марокко встречались с ДР Конго, с которыми сыграли вничью на выезде, а дома разбили соперника со счетом 4:1 и завоевали путевку в Катар.

Весь состав сборной Марокко на ЧМ-2022

Нынешняя сборная Марокко, едва ли не самая звездная за всю историю страны. Здесь и крутой голкипер из Севильи Яссин Буна, и опытный капитан Ромен Саисс, 6 лет выступавший за Вулверхэмптон, и Нуссаир Мазрауи из Баварии, и полузащитники Амрабат и Харит – не последние люди в европейском футболе.

А еще есть форвард той же Севильи Юссеф Эн-Несири, который очень круто проявляет себя в Ла Лиге, а Хаким Зиеш из Челси несколько лет назад вообще был у всех на устах.

Главная звезда: А главным бриллиантом этого состава является Ашраф Хакими – один из лучших правых защитников по всему мировому футболу. Игрок, который успел поиграть в четырех топовых чемпионатах и ​​уже наиграл 53 матча в сборной, а ему только в начале месяца исполнилось 24 года.

На кого стоит обратить внимание: Абде Эззалзули уже успел привлечь к себе внимание всего мира, ведь не каждому удается сыграть десяток матча за первую команду Барселоны. Но в сборной он пока выходил только на два поединка. Возможно, на мировом первенстве удастся заявить о себе с новой стороны?

Вратари:

Яссин Буну (Севилья),

Мунир Мохамеди (Аль-Вехда),

Ахмед Реда Тагнаути (Видад).

Защитники:

Ашраф Хакими (ПСЖ),

Нуссаир Мазрауи (Бавария),

Джавад Эль-Ямик (Вальядолид),

Ромен Саисс (Бешикташ),

Ашраф Дари (Брест),

Яхия Аттият Аллаль (Видад),

Бадр Бенун (Катар),

Найеф Агерд (Вест Хэм).

Полузащитники:

Софьян Амрабат (Фиорентина),

Аззедин Унаи (Анже),

Абдельхамид Сабири (Сампдория),

Селим Амалла (Стандард),

Яхья Джабран (Видад),

Билал Эль-Ханнус (Генк).

Нападающие:

Хаким Зиеш (Челси),

Закария Абухлал (Тулуза),

Софиан Буфаль (Анже),

Юссеф Эн-Несири (Севилья),

Эз Абде (Осасуна),

Амин Харит (Марсель),

Ильяс Чаир (КПР),

Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад),

Валид Чеддира (Бари).

Шансы на победу Марокко в турнире

Хотя у Марокко и очень интересный состав, все же его глубина может желать лучшего. На победу на ЧМ они точно не будут претендовать, а вот из группы почему бы не выйти? Хорватия уже не та команда, которая была четыре года назад, с ней вполне реально бороться. Тем более бороться надо с Канадой, и даже если Бельгия и выглядит мощнейшей сборной квартета, хотя бы за второе место марокканцы точно будут бороться.

Расписание матчей сборной Марокко

на Чемпионате Мира 2022

Группа F

23 ноября, 12:00, Марокко – Хорватия

27 ноября, 15:00, Бельгия – Марокко

1 декабря, 17:00, Канада – Марокко