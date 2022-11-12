Марокко на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, одной из стран участниц станет национальная сборная Марокко.
У этих ребят очень боеспособный коллектив, в котором выступают очень известные игроки из лучших чемпионатов.
Группа у африканской команды не самая простая, но бороться с Бельгией, Хорватией и Канадой точно можно.
Досье команды
Прозвище: Атласские львы
Конфедерация: КАФ
Рейтинг ФИФА: 22
Главные достижения: чемпионы КАН-1976, чемпионы Арабского кубка-2012, победители Чемпионата Африканских Наций 2018 и 2020 годов.
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Дебютным для Марокко чемпионатом мира стало первенство 1970 года, проходившее в Мексике. Через 16 лет марокканцы снова вышли на ЧМ и на этот раз даже смогли выйти из группы с первого места, обойдя Англию, Польшу и Португалию! Но в 1/8 попали на немцев и завершили выступление.
После этого было еще три мундиаля, но из группы на них Марокко выйти не смогло.
- Количество мундиалей: 6 (1970, 86, 94, 98, 2018, 2022)
- Лучший результат: 1/8 финала
Легенды сборной
Звезд мирового футбола в истории Марокко было не так много, одними из самых известных игроков в истории были такие ребята как Неруддин Найбет (Нант, Спортинг, Депортиво, Тоттенхэм) и Маруан Шамах (Бордо, Арсенал, Кристал Пэлас).
Но мы хотели бы вспомнить легенду украинского футбола – Бадр Эль Каддури почти всю свою карьеру провел в киевском Динамо и по состоянию киевлян вызывался в сборную Марокко, за которую сыграл более 40 матчей.
Как прошли на ЧМ-2022?
В африканском отборе традиционно состоялось три отборочных этапа. Марокко стартовали со второго, где без проблем смогли пройти свою группу без потери очков.
- Марокко – 18
- Гвинея-Биссау – 6
- Гвинея – 4
- Судан – 3
В третьем раунде 10 команд разделили на пять пар – победители проходили дальше. Марокко встречались с ДР Конго, с которыми сыграли вничью на выезде, а дома разбили соперника со счетом 4:1 и завоевали путевку в Катар.
Весь состав сборной Марокко на ЧМ-2022
Нынешняя сборная Марокко, едва ли не самая звездная за всю историю страны. Здесь и крутой голкипер из Севильи Яссин Буна, и опытный капитан Ромен Саисс, 6 лет выступавший за Вулверхэмптон, и Нуссаир Мазрауи из Баварии, и полузащитники Амрабат и Харит – не последние люди в европейском футболе.
А еще есть форвард той же Севильи Юссеф Эн-Несири, который очень круто проявляет себя в Ла Лиге, а Хаким Зиеш из Челси несколько лет назад вообще был у всех на устах.
Главная звезда: А главным бриллиантом этого состава является Ашраф Хакими – один из лучших правых защитников по всему мировому футболу. Игрок, который успел поиграть в четырех топовых чемпионатах и уже наиграл 53 матча в сборной, а ему только в начале месяца исполнилось 24 года.
На кого стоит обратить внимание: Абде Эззалзули уже успел привлечь к себе внимание всего мира, ведь не каждому удается сыграть десяток матча за первую команду Барселоны. Но в сборной он пока выходил только на два поединка. Возможно, на мировом первенстве удастся заявить о себе с новой стороны?
Вратари:
- Яссин Буну (Севилья),
- Мунир Мохамеди (Аль-Вехда),
- Ахмед Реда Тагнаути (Видад).
Защитники:
- Ашраф Хакими (ПСЖ),
- Нуссаир Мазрауи (Бавария),
- Джавад Эль-Ямик (Вальядолид),
- Ромен Саисс (Бешикташ),
- Ашраф Дари (Брест),
- Яхия Аттият Аллаль (Видад),
- Бадр Бенун (Катар),
- Найеф Агерд (Вест Хэм).
Полузащитники:
- Софьян Амрабат (Фиорентина),
- Аззедин Унаи (Анже),
- Абдельхамид Сабири (Сампдория),
- Селим Амалла (Стандард),
- Яхья Джабран (Видад),
- Билал Эль-Ханнус (Генк).
Нападающие:
- Хаким Зиеш (Челси),
- Закария Абухлал (Тулуза),
- Софиан Буфаль (Анже),
- Юссеф Эн-Несири (Севилья),
- Эз Абде (Осасуна),
- Амин Харит (Марсель),
- Ильяс Чаир (КПР),
- Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад),
- Валид Чеддира (Бари).
Шансы на победу Марокко в турнире
Хотя у Марокко и очень интересный состав, все же его глубина может желать лучшего. На победу на ЧМ они точно не будут претендовать, а вот из группы почему бы не выйти? Хорватия уже не та команда, которая была четыре года назад, с ней вполне реально бороться. Тем более бороться надо с Канадой, и даже если Бельгия и выглядит мощнейшей сборной квартета, хотя бы за второе место марокканцы точно будут бороться.
Расписание матчей сборной Марокко
на Чемпионате Мира 2022
Группа F
23 ноября, 12:00, Марокко – Хорватия
27 ноября, 15:00, Бельгия – Марокко
1 декабря, 17:00, Канада – Марокко