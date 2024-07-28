Форвард Олимпийской сборной Украины: Теперь будем думать только об Аргентине

Нападающий Олимпийской сборной Украины по футболу Игорь Краснопир высказался о игре против Марокко на Олимпийских играх.

По словам Краснопира, победа была настолько тяжелой, что даже не осталось никаких эмоций.

"Рубчинский отдал передачу на Федора, и он сделал прострел. Я набегал и в одно касание закатил мяч в пустые ворота. Я до самого конца верил, что удастся забить, найти свой момент, где-то оказаться в нужном месте. Так и случилось. Я очень рад. Спасибо богу.

Очень тяжелая победа. Настолько тяжелая, что даже эмоций не хватает. Особенно тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя. Где-то этот фактор сбивал, но мы профессионалы и должны адаптироваться ко всем обстоятельствам.

Двигаемся дальше, ведь эта победа окончательно ничего не решила. Теперь думаем только об Аргентине. Будем готовиться к ней, анализировать и выходить на победу. Этот результат забываем - и только вперед", - заявил Краснопир в комментарии УАФ.

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