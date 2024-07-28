iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Форвард Олимпийской сборной Украины: Теперь будем думать только об Аргентине

Игорь Краснопир поделился мыслями о пути команды на групповом этапе.
Сегодня, 15:05
Игорь Краснопир / Getty Images
Игорь Краснопир / Getty Images

Нападающий Олимпийской сборной Украины по футболу Игорь Краснопир высказался о игре против Марокко на Олимпийских играх.

По словам Краснопира, победа была настолько тяжелой, что даже не осталось никаких эмоций.

"Рубчинский отдал передачу на Федора, и он сделал прострел. Я набегал и в одно касание закатил мяч в пустые ворота. Я до самого конца верил, что удастся забить, найти свой момент, где-то оказаться в нужном месте. Так и случилось. Я очень рад. Спасибо богу.

Очень тяжелая победа. Настолько тяжелая, что даже эмоций не хватает. Особенно тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя. Где-то этот фактор сбивал, но мы профессионалы и должны адаптироваться ко всем обстоятельствам.

Двигаемся дальше, ведь эта победа окончательно ничего не решила. Теперь думаем только об Аргентине. Будем готовиться к ней, анализировать и выходить на победу. Этот результат забываем - и только вперед", - заявил Краснопир в комментарии УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада марокко аргентина

Статьи по теме

"Почувствовала боль": Калинина рассказала о причине снятия с Олимпиады "Почувствовала боль": Калинина рассказала о причине снятия с Олимпиады
"Мой герой": Харлан мило поздравила своего парня с бронзой Олимпиады "Мой герой": Харлан мило поздравила своего парня с бронзой Олимпиады
Олимпиада-2024: Украина победила Марокко, США разгромили Новую Зеландию Олимпиада-2024: Украина победила Марокко, США разгромили Новую Зеландию
Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Канада победила Грецию Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Канада победила Грецию
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры16:54
Велоспорт на Олимпиаде-2024: Беломоина продемонстрировала свой худший результат на Играх
Европа16:53
Преемник Сона? Тоттенхэм подписал корейского вингера
Теннис16:50
Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры"
Олимпийские игры16:44
Усик пообещал солидные призовые украинским боксерам за медали Олимпиады-2024
Европа16:37
Ювентус активизировал усилия по хавбеку сборной Нидерландов
Олимпийские игры16:30
Бадминтон на Олимпиаде-2024: Бугрова уступила спортсменке из Индонезии
Украина16:23
Несколько игроков сборной Украины на радарах клуба из Нидерландов – в списке футболисты Динамо и Шахтера
Европа16:05
Карлтон Коул: Моуринью не хотел, чтобы я получил медаль победителя АПЛ
Бокс15:55
Бокс: расписание боев
Бокс15:50
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK