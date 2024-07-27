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Шевченко поздравил олимпийскую сборную с победой над Марокко

Рулевой УАФ отреагировал на триумф подопечных Руслана Ротаня.
Сегодня, 21:31
Украина U-23
Украина U-23

Глава УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу олимпийской сборной Украины над Марокко.

Функционер поблагодарил коллектив Руслана Ротаня за продемонстрированный характер, который помог вырвать три очка в компенсированное время.

"Первая победа Украины на Олимпиаде. Исторический триумф национальной олимпийской сборной в матче против Марокко.

Спасибо, ребята, что боролись до последнего и отдали все силы на поле. Так держать", - написал Шевченко в инстаграме.

Отметим, что накануне третьего тура в группе сборной Украины такая же ситуация, как была на Евро-2024. Все команды имеют по три очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марокко Андрей Шевченко

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