Шевченко поздравил олимпийскую сборную с победой над Марокко
Рулевой УАФ отреагировал на триумф подопечных Руслана Ротаня.
Глава УАФ Андрей Шевченко отреагировал на победу олимпийской сборной Украины над Марокко.
Функционер поблагодарил коллектив Руслана Ротаня за продемонстрированный характер, который помог вырвать три очка в компенсированное время.
"Первая победа Украины на Олимпиаде. Исторический триумф национальной олимпийской сборной в матче против Марокко.
Спасибо, ребята, что боролись до последнего и отдали все силы на поле. Так держать", - написал Шевченко в инстаграме.
Отметим, что накануне третьего тура в группе сборной Украины такая же ситуация, как была на Евро-2024. Все команды имеют по три очка.
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