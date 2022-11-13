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Канада на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Канады на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 08:00
Канада. Профиль сборной на ЧМ-2022
Канада. Профиль сборной на ЧМ-2022

Уже совсем чуть-чуть осталось до старта чемпионата мира в Катаре. На турнире присутствуют топы, аутсайдеры, дебютанты, однако случится может все что угодно.

Сборная Канада во второй раз в истории сыграет на главном международном турнире по футболу. Несмотря на это, команда не собирается быль легким соперником для других.

Канадский коллектив оказался в одном квартете с Бельгией, Хорватией и Марокко.

Досье команды

Прозвище: красные

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 41

Главные достижения: чемпионы КОНКАКАФ (1985, 2000), бронзовые призеры КОНКАКАФ (2002, 2007), чемпионы Олимпийских игр (1904).

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Сборная Канада лишь во второй раз будет играть на главном международном турнире по футболу. До этого команда играла лишь в 1986 году, ведь до этого и после этого не могла пройти квалификацию.

Тот чемпионат мира – единственный, но он так не запомнился достижениями, ведь команда не смогла выйти из группы.

  • Количество мундиалей: 2 (1986, 2022)
  • Лучший результат: групповой этап (1986)

Легенды сборной

Канадский футбол богат на классных и ярких футболистов, среди которых можно выделить Атибу Хатчисона. Защитник начал карьеру в национальной команде в 2003 году и текущий чемпионат мира, наверняка, станет последним для 39-летнего игрока в составе сборной. На его счет 97 игр, так что футболист имеет все шансы завершить карьеру в сборной имея красивую цифру – 100 матчей.

В истории канадцев также можно выделить других ярких игроков: Джулиана де Гузмана, Пола Сталтери, Рэнди Сэмюэла и Дуэйна де Розарио, который входит в тройку лучших бомбардиров сборной в истории (22 гола за 81 матч).

Как прошли на ЧМ-2022?

Канадская сборная прошла длительный отбор, пройдя три этапа квалификации. Для начала «красные» одолели всех малоизвестных сборных, заняв необходимое первое место (12 очков, 27 забитых голов и один пропущенный). На втором этапе Канада встречалась с командой Гаити, которую одолели со счетом 2:0.

Третий этап – лучшие из лучших в Северной и Центральной Америки. Имея в соперниках сборные США, Мексики, Коста-Рики и ряда других команд, канадцам удалось занять первое место, набрав 28 очков за 14 игр. Примечательно, что у Мексики также 28 баллов, но по разнице голов Канада оказалась впереди.

Весь состав сборной Канады на ЧМ-2022

Главная звезда: Уже несколько лет подряд звания лучшего игрока команды завоевывает Альфонсо Дэвис. 22-летний защитник уже считает одним из лучших в мире, так что на него расчет в сборной огромный.

На кого стоит обратить внимание: Джонатан Дэвид – очередной молодой и перспективный футболист. Его позиция – нападающий, возраст – 22, однако уже в таком возрасте он удивляет в Лилле, забив 9 голов за 14 игр.

Шансы на победу Канады на турнире

Канадская сборная во второй раз играет в основной сетке чемпионата мира. В первый раз они проиграли все три встречи в группе с общей разницей – 0:5.

Учитывая соперников по группе и силу канадской сборной, то для команды будет успехом выиграть хотя бы матч, а также зацепиться за очки с топами. Конечно, выход в плей-офф маловероятен, но вдруг случится сказка.

Расписание матчей сборной Канады
на Чемпионате Мира 2022

Группа F

23 ноября, 21:00,Бельгия – Канада

27 ноября, 18:00, Хорватия – Канада

1 декабря, 17:00, Канада – Марокко

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