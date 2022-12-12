Один из лидеров сборной Марокко восстановится к матчу с Францией

В рамках полуфинала ЧМ-2022 сенсационное Марокко сыграет с Францией.

Лидер защиты "атлассных львов" Нуссаир Мазрауи успеет восстановиться к данному матчу.

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По инфомации марокканских СМИ, футболист выздоровел после инфекции, из-за которой пропустил четвертьфинал.

Решение о выходе игрока в стартовом составе будет принято непосредственно перед матчем.

Поединок Франция - Марокко пройдет 14 декабря в 21:00 по киевскому времени.