Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Чемпионат мира по футболу – главное событие четырехлетия и оно стартует 20 ноября, а нового чемпиона мы узнаем 18 декабря.
Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой всего турнира.
ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.
Коэффициенты и ставки букмекеров на ЧМ-2022
Букмекеры делают ставки на то, что чемпионом мира в 2022 году, скорее всего, станет сборная Бразилии. Также прогнозируется, что другая американская сборная имеет большие шансы на победу в ЧМ – это Аргентина.
Наименьшие коэффициенты на чемпионство среди европейских команд на действующего обладателя титула – сборную Франции.
- Бразилия – 4,75
- Аргентина – 6,5
- Франция – 7,0
- Англия - 9,0
- Испания – 9,0
- Германия – 11,0
- Нидерланды – 13,0
- Португалия – 15,0
- Бельгия – 17,00
- Дания – 29,0
- Уругвай – 51,0
- Хорватия – 51,0
Интересно, что в финал по мнению экспертов лучшие шансы выйти у Бразилии и Франции, на которых коэффициенты меньше 4,00. На то, что Аргентина выйдет в полуфинал, можно поставить с коэффициентом 4,00.