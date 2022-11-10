Прогноз на ЧМ-2022 по футболу

Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу – главное событие четырехлетия и оно стартует 20 ноября, а нового чемпиона мы узнаем 18 декабря.

Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой всего турнира.

ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.

Коэффициенты и ставки букмекеров на ЧМ-2022

Букмекеры делают ставки на то, что чемпионом мира в 2022 году, скорее всего, станет сборная Бразилии. Также прогнозируется, что другая американская сборная имеет большие шансы на победу в ЧМ – это Аргентина.

Наименьшие коэффициенты на чемпионство среди европейских команд на действующего обладателя титула – сборную Франции.

Бразилия – 4,75 Аргентина – 6,5 Франция – 7,0 Англия - 9,0 Испания – 9,0 Германия – 11,0 Нидерланды – 13,0 Португалия – 15,0 Бельгия – 17,00 Дания – 29,0 Уругвай – 51,0 Хорватия – 51,0

Интересно, что в финал по мнению экспертов лучшие шансы выйти у Бразилии и Франции, на которых коэффициенты меньше 4,00. На то, что Аргентина выйдет в полуфинал, можно поставить с коэффициентом 4,00.