iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Прогноз на ЧМ-2022 по футболу

Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом чемпионата мира 2022 года.
Вчера, 20:50
Бразилия - главный фаворит ЧМ-2022 / Getty Images
Бразилия - главный фаворит ЧМ-2022 / Getty Images

Чемпионат мира по футболу – главное событие четырехлетия и оно стартует 20 ноября, а нового чемпиона мы узнаем 18 декабря.

Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой всего турнира.

ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.

Коэффициенты и ставки букмекеров на ЧМ-2022

Букмекеры делают ставки на то, что чемпионом мира в 2022 году, скорее всего, станет сборная Бразилии. Также прогнозируется, что другая американская сборная имеет большие шансы на победу в ЧМ – это Аргентина.

Наименьшие коэффициенты на чемпионство среди европейских команд на действующего обладателя титула – сборную Франции.

  1. Бразилия – 4,75
  2. Аргентина – 6,5
  3. Франция – 7,0
  4. Англия - 9,0
  5. Испания – 9,0
  6. Германия – 11,0
  7. Нидерланды – 13,0
  8. Португалия – 15,0
  9. Бельгия – 17,00
  10. Дания – 29,0
  11. Уругвай – 51,0
  12. Хорватия – 51,0

Интересно, что в финал по мнению экспертов лучшие шансы выйти у Бразилии и Франции, на которых коэффициенты меньше 4,00. На то, что Аргентина выйдет в полуфинал, можно поставить с коэффициентом 4,00.


Статьи по теме

Игрок Лацио установил уникальное достижение в Серии А Игрок Лацио установил уникальное достижение в Серии А
Футболист с гражданством РФ, звезды Наполи и Интера: Камерун объявил заявку на ЧМ-2022 Футболист с гражданством РФ, звезды Наполи и Интера: Камерун объявил заявку на ЧМ-2022
"Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга "Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга
Спарринги перед ЧМ-2022: Иран одолел Никарагуа, Панама и Саудовская Аравия разошлись миром Спарринги перед ЧМ-2022: Иран одолел Никарагуа, Панама и Саудовская Аравия разошлись миром
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: конкурс аллей-упов от Чикаго, Хьюстона и Индианы, данк Ануноби
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: конкурс аллей-упов от Чикаго, Хьюстона и Индианы, данк Ануноби

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:38
Европа23:38
Игрок Лацио установил уникальное достижение в Серии А
Футбол23:10
Футболист с гражданством РФ, звезды Наполи и Интера: Камерун объявил заявку на ЧМ-2022
НБА23:09
"Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга
ЧМ-202222:34
Спарринги перед ЧМ-2022: Иран одолел Никарагуа, Панама и Саудовская Аравия разошлись миром
Европа22:32
Тен Хаг рассказал, почему Роналду не попал в заявку на матч против Астон Виллы
Украина22:26
Гура: Не ожидали, что проиграем Динамо с таким счетом
Европа22:10
"Я открыт для новых проектов": защитник Баварии не против сменить команду
Другие страны21:53
Экс-игрок Металлиста и Шахтера может пополнить стан новичка бразильской Серии А
НБА21:39
Основатель Nike: Мы разорвали отношения с Ирвингом и меня это устраивает
Европа21:29
Ювентус поднялся в зону Лиги чемпионов благодаря победе над Вероной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK