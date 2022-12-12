Модрич рассказал о своей мечте

Как ни странно, это не победа на ЧМ-2022.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич рассказал о чем мечтает.

По словам футболиста, его главное желание завершить карьеру в стане "сливочных".

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"Сейчас я сосредоточен на ЧМ-2022. Посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь - что будет, то будет.

Конечно же, я хотел бы завершить карьеру в Реале, но ни о чем нельзя говорить со 100%-й уверенностью. Однако я мечтаю об этом", - сказал Модрич.

Напомним, сборная Хорватии сыграет в полуфинале Мундиаля в Катаре. Ей предстоит встретиться с Аргентиной, завтра, 13 декабря, в 21:00 по Киеву.