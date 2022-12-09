Модрич поддержал одноклубника после незабитого пенальти

Лука Модрич поддержал своего коллегу по клубу Родриго, не забившего пенальти в послематчевой серии против Хорватии. Напомним, что Бразилия проиграла матч и отправилась домой.

Родриго пробивал первым, но удар не получился опасным, и кипер хорватов Доминик Ливакович легко с ним справился. Модрич, в свою очередь, свой пенальти все-таки забил.

После матча он рассказал, что поддержал молодого игрока, ведь сам Лука прекрасно знает, какое давление сейчас испытывает Родриго.

"Это может произойти с каждым. Родриго надо поздравить с тем, что ему хватило сил и менталитета пробить пенальти. Каждый может промахнуться.

Я ободрил его. Я был всего на несколько лет старше его, когда промазал с пенальти в матче с Турцией в 2008 году. Мне было 23. Это нелегко. Он наберется опыта и сил, чтобы продолжить.

Я уверен, что он выйдет из этой ситуации, став еще сильнее. Всё нормально. Все промахиваются. Я поддержал его и придал силы. Мы с ним очень хорошо ладим, и жаль, что это произошло с ним", – сказал капитан сборной Хорватии ESPN.