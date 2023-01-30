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Футбол

Лунин останется в Реале как минимум до конца сезона

Карло Анчелотти не намерен отпускать украинца посреди текущей кампании.
Сегодня, 13:14
Андрей Лунин
Андрей Лунин

Карло Анчелотти положил конец слухам о возможном уходе Андрея Лунина из Реала.

По словам итальянца, "сливочные" не сделают в этом сезоне ни одного трансфера в обоих направлениях.

"Зимний рынок для нас закрыт в обоих направлениях. Больше не будет трансферов на вход или выход", - приводит слова Анчелотти пресс-служба Реала.

Стоит отметить, что в последние несколько дней пресса связывала украинца с возвращением в Реал Овьедо. Масла в огонь этих слухов подливала и супруга вратаря Анастасия, которая выложила фото с атрибутикой клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что у Лунина конфликт с Анчелотти.


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