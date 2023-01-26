Лунин может покинуть Реал из-за конфликта с Анчелотти

Недоверие со стороны итальянского наставника вынуждает украинца искать команду, в которой он будет получать игровое время.

Мадридский Реал выдал невероятный камбек в недавнем матче 1/8 финала кубка Испании против Вильярреала, отыгравшись со счета 0:2 - королевский клуб победил 3:2 и пробился в следующую стадию турнира.

Однако в стартовом составе "бланкос" не нашлось места Андрею Лунину, который является кубковым вратарем команды. Вместо него вышел основной кипер Тибо Куртуа.

По информации испанского издания Relevo, Лунин покинет Реал будущим летом, если главным тренером клуба останется Карло Анчелотти. Такое решение связано с недоверием к игроку со стороны тренера.

Андрей был поражен тем, что Анчелотти объявил во время предматчевой пресс-конференции о том, что в старте выйдет Куртуа. Причем наставник сообщил об этом СМИ до того, как поговорил с самим Луниным.

В четвертьфинале кубка Испании пройде мадридское дерби: Реал сыграет с Атлетико. Поединок состоится в четверг, 26 января, в 22:00 по киевскому времени.