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Вильярреал - Реал Мадрид 2:3: обзор матча и результат игры 19.01.2023

Мадридский клуб вырвал путевку в четвертьфинал кубка страны.
Сегодня, 00:19
Вильярреал - Реал Мадрид / Getty Images
Вильярреал - Реал Мадрид / Getty Images

В четверг, 19 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании Вильярреал встречался с Реалом. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Первый тайм в свой актив занесли хозяева. "Желтая субмарина" сумела в за 45 минут дважды отправить мяч в ворота Тибо Куртуа. Голами отметились Этьен Капу и Самуэль Чуквуезе.

Вторая половина игры перевернула все с ног на голову. Винисиус Жуниор на 57-й минуте сократил отставание, а уже через какое-то время Эдер Милитао возобновил паритет.

Финальную точку в данной встрече поставил хавбек Дани Себальос. Испанец на 86-й минуте своим голом принес путевку Реалу в 1/4 финала Кубка Испании.

Статистика матча Вильярреал - Реал Мадрид 1/8 финала Кубка Испании

Вильярреал - Реал Мадрид 2:3
Голы: Капу, 4, Чуквуезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 22 - 17
Атаки: 106 - 95

Вильярреал: Йоргенсен, Фойт (Манди, 52), Альбиоль (Куэнка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Пино (Моралес, 68), Жерар Морено.

Реал Мадрид: Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос (Себальос, 56), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 56).

Предупреждения: Капу (8), Камавинга (36), Вальверде (72), Рейна (80), Алекс Баэна (85), Пау Торрес (88), Винисиус Жуниор (90), Рюдигер (90), Парехо (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Кубок Испании Реал Мадрид

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