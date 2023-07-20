Профессиональные футболисты, регбист и голкипер Германии: с кем встречаются игроки женской сборной Англии

Действующие чемпионки Европы сборная Англии начнет свой путь на чемпионате мира в субботу матчем против Гаити.

Многие из английских футболисток связали свои жизни с другими представителями спорта. Мы на ISPORT.UA решили посмотреть, кому же удалось похитить сердца прекрасных футболисток.

Элла Тун

23-летняя нападающая Манчестер Юнайтед Элла Тун уже некоторое время встречается с заядлым болельщиком Манчестер Сити Джо Банни.

29-летний футболист успел поиграть за несколько клубов низших английских лиг, включая, например, Болтон. А сейчас защищает цвета Стейлибридж Селтик.

Алекс Гринвуд

29-летняя левая защитница Манчестер Сити Алекс Гринвуд также находится в отношениях с профессиональным английским футболистом.

Алекс и Джек О'Коннелл, выступающий за Шеффилд Юнайтед, очень хорошо знают друг друга еще с самого детства, они буквально росли вместе.

Бетани Инглэнд

29-летняя Бетани начинала карьеру в полупрофессиональных командах, подрабатывая, где получится, а сейчас она форвард Тоттенхэма.

К тому же футбол подарил ей так же и возлюбленную, которой стала другая футболистка Стефани Уильямс, которая, увы, не так известна, как Инглэнд.

Джесс Картер

А вот пара Джесс Картер и Анн-Катрин Бергер уже некоторое время известна многим футбольным фанатам. Защитница сборной Англии играла против своей половинки в финальном матче Евро-2022.

Джорджия Стенвей

Хавбек мюнхенской Баварии уже некоторое время состоит в отношениях с ргебистом Олли Эшалл-Боттомом.

Пара встречалась еще в прошлом году, когда Олли приехал поддержать свою любимую на Уэмбли в том самом финале против сборной Германии.

Напомним, что с расписанием и результатами женского ЧМ-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.