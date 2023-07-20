iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Профессиональные футболисты, регбист и голкипер Германии: с кем встречаются игроки женской сборной Англии

Смотрим, кто украл сердца действующих чемпионок Европы.
Сегодня, 20:16
Женская сборная Англии / Getty Images
Женская сборная Англии / Getty Images

Действующие чемпионки Европы сборная Англии начнет свой путь на чемпионате мира в субботу матчем против Гаити.

Многие из английских футболисток связали свои жизни с другими представителями спорта. Мы на ISPORT.UA решили посмотреть, кому же удалось похитить сердца прекрасных футболисток.

Элла Тун

23-летняя нападающая Манчестер Юнайтед Элла Тун уже некоторое время встречается с заядлым болельщиком Манчестер Сити Джо Банни.

29-летний футболист успел поиграть за несколько клубов низших английских лиг, включая, например, Болтон. А сейчас защищает цвета Стейлибридж Селтик.

Алекс Гринвуд

29-летняя левая защитница Манчестер Сити Алекс Гринвуд также находится в отношениях с профессиональным английским футболистом.

Алекс и Джек О'Коннелл, выступающий за Шеффилд Юнайтед, очень хорошо знают друг друга еще с самого детства, они буквально росли вместе.

Бетани Инглэнд

29-летняя Бетани начинала карьеру в полупрофессиональных командах, подрабатывая, где получится, а сейчас она форвард Тоттенхэма.

К тому же футбол подарил ей так же и возлюбленную, которой стала другая футболистка Стефани Уильямс, которая, увы, не так известна, как Инглэнд.

Джесс Картер

А вот пара Джесс Картер и Анн-Катрин Бергер уже некоторое время известна многим футбольным фанатам. Защитница сборной Англии играла против своей половинки в финальном матче Евро-2022.

Джорджия Стенвей

Хавбек мюнхенской Баварии уже некоторое время состоит в отношениях с ргебистом Олли Эшалл-Боттомом.

Пара встречалась еще в прошлом году, когда Олли приехал поддержать свою любимую на Уэмбли в том самом финале против сборной Германии.

Напомним, что с расписанием и результатами женского ЧМ-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.


Статьи по теме

"Это зависть": Отец Фьюри резко отреагировал на критику за бой с Нганну "Это зависть": Отец Фьюри резко отреагировал на критику за бой с Нганну
Официально: Андре Онана - игрок Манчестер Юнайтед Официально: Андре Онана - игрок Манчестер Юнайтед
"Ноль": Кроуфорд однозначно оценил шансы Нганну в бою с Фьюри "Ноль": Кроуфорд однозначно оценил шансы Нганну в бою с Фьюри
Росси покинул должность исполнительного директора Альпин Росси покинул должность исполнительного директора Альпин
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Бокс21:31
"Это зависть": Отец Фьюри резко отреагировал на критику за бой с Нганну
Европа21:15
Официально: Андре Онана - игрок Манчестер Юнайтед
Бокс20:59
"Ноль": Кроуфорд однозначно оценил шансы Нганну в бою с Фьюри
Формула 120:53
Росси покинул должность исполнительного директора Альпин
Велоспорт20:34
Тур де Франс-2023: Асгрен выиграл 18-й этап, Вингегор продолжает отрываться
Теннис20:25
Байндль вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
Теннис20:19
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Палермо
Футбол20:16
Профессиональные футболисты, регбист и голкипер Германии: с кем встречаются игроки женской сборной Англии
Олимпийские виды20:08
"Запахло отменой бойкота": Беленюк сделал интригующее заявление
Киберспорт19:58
NaVi в борьбе уступили лучшей команде мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK