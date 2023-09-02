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Гринвуд перебрался в клуб Ла Лиги

Футболист будет выступать за Хетафе.
Сегодня, 01:01
Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд

Испанский Хетафе пошел на огромный риск подписав скаднального игрока Манчестер Юнайтед.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался Мейсон Гринвуд. Сделка оформлена на правах аренды, о праве выкупа не сообщается.

Отметим, что англичанин этим летом также мог перейти в Лацио, но римляне не успели до трансферного дедлайна в Италии.

Также стоит сказать, что Гринвуд был одним из самых талантливых игроков "красных дьяволов", но его карьера встала на паузу из-за того, что девушка Мейсона обвинила его в изнасиловании и абьюзе.

Позже Харриет Робсон отозвала свои обвинения и даже родила парню ребенка, но от критики общественности это его уже не смогло спасти и в МЮ решили не давать англичанину второй шанс.

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