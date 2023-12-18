Национальные лиги обвинили ФИФА в игнорировании интересов клубов

Никому не пришлись по душе изменения клубного ЧМ.

Всемирный форум лиг (WLF) отправил в ФИФА письмо с жалобой по поводу изменений клубного ЧМ, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2025 года формат клубного ЧМ будет изменен, он станет больше похож на классический ЧМ.

WLF, куда входят топовые национальные лиги, отправил в ФИФА жалобу, подписанную своими участниками.

В ней формум обвиняет организацию в приоритезации собственных интересов и полное игнорирование интересов клубов. По мнению лиг, ФИФА хочет просто больше заработать на большем количестве матчей.

Также там отмечается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая риску здоровье игроков.

Ранее также сообщалось, что бразильский клуб стал первым финалистом клубного ЧМ.

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