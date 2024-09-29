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Инфантино: Новый турнир ФИФА - единственный реальный пример настоящей солидарности и инклюзивности

Президент расхвалил предстоящий клубный ЧМ.
Сегодня, 14:35
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино вовсю расхвалил предстоящий клубный чемпионат мира.

Напомним, в этом сезоне турнир был расширен до 32 команд, а примет его США, ФИФА наконец определилась со стадионами, где пройдут матчи.

Далее в своей речи Инфантино заявил, что невероятно важен для футбола и для всего мира в целом.

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"Этот новый турнир ФИФА – единственный реальный пример настоящей солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе, позволяющий лучшим клубам из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки и Океании играть с сильнейшими клубами Европы и Южной Америки. Это будет невероятный чемпионат мира, который окажет огромное влияние на рост клубного футбола и талантов во всем мире.

Речь идет о возможностях и надеждах для тех, кто нуждается в них больше всего, а также о престиже и настоящем футболе для тех, кто заставляет наш вид спорта сиять. Я благодарю всех. Мы никогда никого не дискриминируем, мы включаем всех. Это истинный дух совершенно нового клубного чемпионата мира ФИФА", - рассказал функционер в своей речи на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке.

Ранее также сообщалось, что клубный ЧМ находится под угрозой срыва

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