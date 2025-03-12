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Футбол

Боруссия Дортмунд добыла волевую победу над Лиллем и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французы имели преимущество, но растеряли его.
Сегодня, 21:38
Боруссия Дортмунд прошла Лилль / Getty Images
Боруссия Дортмунд прошла Лилль / Getty Images

В среду, 12 марта, состоялся ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Лиллем и Боруссией Дортмунд. Первая игра завершилась вничью - 1:1.

На старте второго матча французский коллекти вышел вперед. Дэвид замкнул передачу бывшего футболиста Шахтера Исмаили. Не обошлось без ошибки голкипера "шмелей" Кобеля, который пропустил мяч мимо рук.

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В середине второго тайма Боруссия Дортмунд перевернула игру. Сначала Джан реализовал пенальти, а затем Байер забил после паса Гирасси.

До конца встречи Лилль создал пару моментов, но спастись не сумел. Боруссия Дортмунд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а французы покинули турнир.

Лилль - Боруссия Дортмунд 1:2 (первая игра 1:1)
Голы: Дэвид, 9 - Джан, 54 (пен.), Байер, 65

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