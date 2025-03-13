Альварес отреагировал на отмененный гол с пенальти в игре с Реалом
Аргентинец выразил свою точку зрения.
Нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес прокомментировал эпизод в серии пенальти после второго поединка с мадридским Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Аргентинский футболист забил в серии пенальти, но судья отменил гол, ведь увидел у игрока двойное касание к мячу.
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"Я не чувствовал, что коснулся мяча", - приводит слова Альвареса Marca.
В четвертьфинал пробился Реал, который сыграет с Арсеналом.
Напомним, что фанаты Атлетико кинули бутылку в лидера Реала.
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