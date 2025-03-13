Реал - Атлетико: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 12.03.2025

Самым интересным противостоянием в последний день матчей 1/8 финала Лиги чемпионов был поединок между мадридскими Реалом и Атлетико.

Во время основного времени матча было много разнообразных событий, а единственный гол был забит еще на 27-й секунде игры, а главным событием стал промах Винисиуса с пенальти.

А вот решалось все в серии пенальти, во время которой бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком отменила один из голов Атлетико.

Атлетико - Реал 1:0, по пенальти 2:4 (первый матч 1:2)

Гол: Галлахер, 1

Ранее ISPORT рассказывал, кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На нашем сайте вы можете ознакомиться со всеми результатами и расписанием следующих матчей турнира.

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