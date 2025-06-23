"Легко точно не будет": Караваев оценил соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Футболист Динамо Александр Караваев рассказал, что он думает о результатах жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

Соперником "бело-синих" во втором раунде отбора станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

"Мы все понимаем, что очень мало баллов набираем в еврокубках, поэтому и рейтинг становится все ниже и ниже. И сейчас первое место в чемпионате уже не гарантирует прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы пройти путь квалификации и попасть в основной этап".

Украинец признался, что пока не думал про соперника.

"Я пока не думал про соперников, но считаю, что каждая команда из любой страны, которая выступает в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций – сильна, потому что стремится пройти этот этап и выйти в этап Лиги. Есть много примеров, когда команды из первых раундов квалификации проходили в основной этап, потому что у них было большое желание, они хотели себя зарекомендовать. Поэтому о наших соперниках я пока не думаю, но понимаю, что легко точно не будет. Будем готовиться".

Первый матч Динамо проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо пожаловался на дефицит игрового времени.

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