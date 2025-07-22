Буяльский назвал сильные качества первого соперника в отборе Лиги чемпионов

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс.

Украинский футболист рассказал, что команда готова на все 100%.

"Мы провели очень хороший сбор. Сначала в Киеве, а затем в Австрии. По моему мнению, мы подготовились на все 100%. Однако наша проблема в том, что у нас еще не было официальных матчей, поэтому будем делать то же самое, что делали на сборах. В физическом и тактическом планах, думаю, мы значительно прибавили и стали намного лучше, чем в прошлом году".

Буяльский высказался про соперника, назвав его сильные качества.

"Тренерский штаб предоставил нам полную информацию. Сегодня мы тоже разбирали их матч, также завтра перед игрой на теоретическом занятии наставники детально расскажут, как мы будем действовать в обороне и атаке. Знаем, что наш соперник очень хорошо обороняется и выбегает в контратаки. Поэтому постараемся во время матча как можно меньше позволять ему это делать".

Матч Хамрун Спартанс - Динамо состоится во вторник, 22 июля. Начало в 20:00.

Напомним, что Шовковский назвал секретное оружие первого соперника в Лиге чемпионов.

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