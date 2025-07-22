Шовковский назвал секретное оружие первого соперника в Лиге чемпионов
Специалист оценил чемпиона Мальты.
В квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с мальтийским Хамруном. Кормчий "бело-синих" Александр Шовковский дал краткую характеристику "спартанцам", сообщает официальный сайт клуба.
"Одна из сильных сторон нашего соперника – это итальянский тренер, который возглавляет команду. Хамрун Спартанс тактически строит свою игру достаточно грамотно – это показал ответный матч, в котором они полностью "уничтожили" Жальгирис, действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак. Думаю, такую же игру можно ждать и завтра", – рассказал тренер.
Поединок Хамрун – Динамо состоится 22 июля. Ответный матч команды сыграют 29 июля. Сильнейший в паре встретится с победителем противостояния кипрского Пафоса и Маккаби из Тель-Авива.
К слову, ранее Шовковский озвучил кадровые потери Динамо перед стартом сезона.
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