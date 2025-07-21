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Футбол

Шовковский озвучил потери Динамо перед стартом Лиги чемпионов

Дуэт исполнителей попал в лазарет отечественного гранда.
Сегодня, 21:12       Автор: Антон Федорцив
Александр Шовковский / ФК Динамо
Александр Шовковский / ФК Динамо

Киевское Динамо встретится с мальтийским Хамруном во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский рассказал о кадровой ситуации, сообщает официальный сайт клуба.

"К сожалению, у нас точно есть две потери – это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, который тоже получил повреждение, ему нужно время.

Поэтому именно они не попали в заявку на эти квалификационные матчи. Остальные игроки находятся в нормальном состоянии и готовятся к игре", – заверил специалист.

Матч Хамрун – Динамо состоится 22 июля. Второй поединок команды сыграют 29 июля. Победитель противостояния выйдет на сильнейшего в паре кипрского Пафоса и Маккаби из Тель-Авива.

Напомним, ранее Хамрун неожиданно выбил Жальгирис из Вильнюса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Александр Шовковский Валентин Рубчинский Анхель Торрес

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