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Футбол

Хамрун неожиданно одолел Жальгирис и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Триумфатор УПЛ получил неожиданного соперника.
Сегодня, 23:03       Автор: Антон Федорцив
Хамрун – Жальгирис / Getty Images
Хамрун – Жальгирис / Getty Images

Чемпион Мальты завладел инициативой с первых минут. "Спартанцы" взялись регулярно искать шансы у ворот литовского гранда.

Хамрун ошеломил подопечных Владимира Чебурина двумя голами перед перерывом. Сначала Тиун головой замкнул навес Рафаэля Компри. А потом Мбонг ворвался в свободную зону и пробил в девятку.

Впрочем, развить свой успех ни в основное, ни в дополнительное время "спартанцы" не сумели. Дело дошло до серии пенальти. Обе команды синхронно забивали и промахивались, лотерея пошла на второй круг, но Хамрун таки дожал Жальгирис.

Мальтийский чемпион прошел во 2-й раунд квалификации. Там "спартанцы" будут противостоять киевскому Динамо. Первые поединки стадии сыграют 22-23 июля, а ответные матчи – 29-30 июля.

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи
Хамрун – Жальгирис – 2:0 (пенальти – 11:10; первый матч – 0:2)
Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жальгирис Хамрун

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