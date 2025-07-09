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Футбол

Жальгирис уверенно одолел Хамрун в квалификации Лиги чемпионов

Победитель двухматчевого противостояния встретится с киевским Динамо.
Сегодня, 21:13       Автор: Антон Федорцив
Ливиу Антал / ФК Жальгирис
Ливиу Антал / ФК Жальгирис

Вильнюсский Жальгирис одержал домашнюю победу над мальтийским Хамруном. Чемпион Литвы дожал соперника во втором тайме.

На 59-й минуте "зелено-белые" воспользовались стандартом. Кендыш сбросил мяч под удар Анталу, а тот отправил сферу в сетку. Удвоил преимущество Жальгириса Касим Хаджи, прошив кипера после передачи Офори.

Ответный матч сыграют на Мальте 15 июля. Соперником победителя противостояния во 2-м раунде квалификации будет киевское Динамо.

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд, первые матчи
Жальгирис – Хамрун – 2:0
Голы: Антал, 59; К. Хаджи, 85

К слову, ранее Динамо разгромило венгерскую Кишварду в контрольном поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жальгирис Хамрун

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