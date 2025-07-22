Динамо дозаявило трех футболистов на матч отбора Лиги чемпионов

Во вторник, 22 июля, киевское Динамо сыграет против мальтийского Хамрун Спартанс в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Бело-синие" добавили в заявку на Лигу чемпионов трех исполнителей из молодежной команды.

В список B были включены вратарь Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко и форвард Матвей Пономаренко.

Все трое представляют молодежный резерв клуба и могут быть вовлечены в матчи главной команды в еврокубках.

Матч Хамрун Спартанс - Динамо состоится во вторник, 22 июля. Начало в 20:00.

Напомним, что Шовковский назвал секретное оружие первого соперника в Лиге чемпионов.

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