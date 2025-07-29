Динамо - Хамрун: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Во вторник, 29 июля, Динамо сыграет свой второй матч в квалификации Лиги чемпионов-2025/26.
Соперником украиснкой команды во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов будет представитель Мальты - Хамрун.
Первая игра завершилась разгромной победой подопечных Александра Шовковского - 3:0. Голы забивали Ванат, Буяльский и Волошин.
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Матч Динамо - Хамрун пройдет в Польше на Люблин Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Хамрун
В Украине матч будет показан на платформе Киевстар TV и телеканале 2+2.
Победитель противостояния в следующем раунде отборочного этапа будет играть против победителя пары Маккаби Тель-Авив - Пафос, тот, кто вылетит в Лигу Европы, будет играть против того, кто проиграет в противостоянии израильтян и киприотов.
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