Хамрун - Динамо: Видеообзор матчу Лиги чемпионов

В рамках квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграло с Хамруном.

Киевляне с первых минут смогли захватить инициативу и открыли счет уже на 13-й минуте поединка усилиями Владислава Ваната.

Во втором тайме "бело-синие" продолжали давить на соперника и довели счет до разгромного. На 76-й и 90+3-й отмечались Виталий Буяльский и Назар Волошин соответственно.

Ответный матч пройдет в среду, 29 июля.

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