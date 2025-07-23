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"Не хотим затрагивать тему судейства": Шовковский оценил победу Динамо в первом матче отбора Лиги чемпионов

Наставник киевлян выделил несколько моментов игры.
Сегодня, 11:10       Автор: Митя Шитко
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над Хамрун Спартанс (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.

Специалист доволен, что команда создает моменты, однако реализация слабая.

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"В первую очередь поздравляю болельщиков с важной победой в первой официальной игре. Были непростые погодные условия, даже сейчас температура +29 градусов.

Мы выиграли со счетом 3:0, но должны были забивать гораздо больше. Столько нереализованных моментов не придают оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и исполнением.

Понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Когда увидели их состав, стало ясно, что они будут действовать по одной схеме, а затем перестроятся, что они сделали еще в первом тайме. Еще раз поздравляю всех с победой, спасибо игрокам. В таких условиях было непросто, но мы сделали первый шаг, а еще одна игра впереди".

Шовковский высказался о судействе, которое также отменило гол Дениса Попова.

"Если я правильно понял, он сказал, что, находясь вне игры, Николай Михайленко сделал блок, который повлиял на действия игроков, поэтому этот мяч не был засчитан. Мы не хотим затрагивать тему судейства, но есть много вопросов с нашей стороны".

Ответный матч пройдет в среду, 29 июля.

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Источник: ФК Динамо Киев

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