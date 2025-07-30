iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шовковский оценил выход Динамо в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Наставник киевлян высказался о победе над Хамрун.
Сегодня, 07:26       Автор: Митя Шитко
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о победе над Хамрун во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Шовковский поздравил болельщиков с победой и отметил игру своих подопечных во втором матче.

Читай также: Динамо гарантировало себе участие в основном этапе еврокубков

"Поздравляю всех болельщиков Динамо с победой. С учетом результата первого матча и с учетом того, что мы входим в очень насыщенный график, мы сделали определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам и посмотрели на связки, другие сочетания.

Первым таймом я остался доволен больше, чем второй половиной встречи, в которой мы немного сбавили обороты. А в начале второго тайма мне и вовсе показалось, что команда не вышла из раздевалки. Недоволен этим отрезком матча.

Тем более, что мы договаривались с ребятами в перерыве встречи, что мы как раз не станем притормаживать и продолжим работать в том же режиме, что в первом тайме. Будем с этим разбираться. Но, конечно, главное, что мы решили задачу и идем дальше".

В третьем раунде подопечные Шовковского сыграют с кипрским Пафосом или с израильским Маккаби Тель Авив. Соперник определится 30 июля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Динамо Киев

Статьи по теме

Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
Довбик может продолжить в АПЛ Довбик может продолжить в АПЛ
Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию
Passion UA выбили адинпабеду в нижнюю сетку и прошли в финал CCT Passion UA выбили адинпабеду в нижнюю сетку и прошли в финал CCT

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:46
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов07:26
Шовковский оценил выход Динамо в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Европа00:50
Довбик может продолжить в АПЛ
Теннис00:47
Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию
Киберспорт00:20
Passion UA выбили адинпабеду в нижнюю сетку и прошли в финал CCT
Европа00:05
Ньюкасл нашел себе нового голкипера
Вчера, 23:51
Европа23:51
Интер получил очередной отказ от Аталанты
Европа23:26
Гвардиола отметился необычным достижением
Европа23:22
Новичок АПЛ убедил на трансфер опытного хавбека
Европа22:57
Манчестер Сити готов отпустить своего вратаря
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK