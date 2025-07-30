Шовковский оценил выход Динамо в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о победе над Хамрун во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Шовковский поздравил болельщиков с победой и отметил игру своих подопечных во втором матче.

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"Поздравляю всех болельщиков Динамо с победой. С учетом результата первого матча и с учетом того, что мы входим в очень насыщенный график, мы сделали определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам и посмотрели на связки, другие сочетания.

Первым таймом я остался доволен больше, чем второй половиной встречи, в которой мы немного сбавили обороты. А в начале второго тайма мне и вовсе показалось, что команда не вышла из раздевалки. Недоволен этим отрезком матча.

Тем более, что мы договаривались с ребятами в перерыве встречи, что мы как раз не станем притормаживать и продолжим работать в том же режиме, что в первом тайме. Будем с этим разбираться. Но, конечно, главное, что мы решили задачу и идем дальше".

В третьем раунде подопечные Шовковского сыграют с кипрским Пафосом или с израильским Маккаби Тель Авив. Соперник определится 30 июля.

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