Динамо гарантировало себе участие в основном этапе еврокубков

Киевляне уже точно сыграют, по крайней мере, в Лиге конференций.

Киевское Динамо в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов прошло Хамрун Спартанс.

Благодаря этому, «бело-синие» прошли в третий раунд и, соответственно, обеспечили себе участие в основном раунде одного из еврокубков.

Если Динамо не пройдет Пафос или Маккаби, то вылетит в плей-офф отбора Лиги Европы, и если он уступит там своему сопернику, то вылетит в основной раунд Лиги конференций.

Соответственно, если подопечные Александра Шовковского пройдут и следующего соперника в Лиге чемпионов, и соперника в плей-офф отбора, то сыграют в основном раунде Лиги чемпионов, или же, если Динамо одолеет Пафос или Маккаби, но вылетит от соперника в плей-офф отбора Лиги чемпионов, или вылетит от кипрской или израильской команды в плей-офф Лиги Европы, где переиграет своего соперника, то сыграет в основном раунде этого еврокубка.

Напомним, что в ответном матче Динамо снова разгромило Хамрун.

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