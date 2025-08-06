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Футбол

Вратарь Пафоса попал в больницу после матча с Динамо

Киприский клуб всухую одолел "бело-синих" в отборе Лиги чемпионов.
Сегодня, 14:02       Автор: Митя Шитко
Михаил Неофитос / 24sports
Михаил Неофитос / 24sports

Голкипер Пафоса Неофитос Михаил помог своей команде обыграть Динамо Киев (1:0) в квалификации Лиги чемпионов.

На 78-й минуте Неофитос столкнулся с игроком Динамо, что привело к ране под глазом. Несмотря на ушиб, Михаил продолжил игру.

Как сообщает 24sports, после матча Неофитоса отвезли в больницу накладывать швы. 

Затем вратарь сделал фотографию вместе со своими родителями.

Ранее сообщалось, что Полесье своеобразно поддержало Динамо после поражения от Пафоса.

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