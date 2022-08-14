iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший футболист Шахтера может пропустить игру против Динамо

Давид Нерес продолжает восстанавливаться от травмы.
14 августа, 13:30
Давид Нерес / ФК Шахтер Донецк
Давид Нерес / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

В среду, 17 августа, киевское Динамо проведет поединок против Бенфики в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Накануне поединка главный тренер португальской команды Рогер Шмидт заявил, что новичок команды Давид Нерес, который перебрался из донецкого Шахтера, может пропустить игру. По словам специалиста, бразилец восстанавливается от травмы.

"Я до сих пор не знаю, когда именно Нерес будет готов на 100%. Я надеюсь, что он полностью восстановился, чтобы сыграть с киевским Динамо, но, думаю, нам придется еще немного подождать с его возвращением на поле.

В любом случае, следующие несколько дней внесут ясность в эту ситуацию", - приводит слова Шмидта A Bola.

Стоит отметить, что Нерес провел за Бенфику два матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее стало известно, кто покажет игры Динамо с Бенфикой в квалификации Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов бенфика Динамо Киев давид нерес
0 0 0

Статьи по теме

Матч Динамо - Бенфика обслужит знакомый украинским клубам немецкий арбитр Матч Динамо - Бенфика обслужит знакомый украинским клубам немецкий арбитр
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK