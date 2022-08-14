Бывший футболист Шахтера может пропустить игру против Динамо

В среду, 17 августа, киевское Динамо проведет поединок против Бенфики в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Накануне поединка главный тренер португальской команды Рогер Шмидт заявил, что новичок команды Давид Нерес, который перебрался из донецкого Шахтера, может пропустить игру. По словам специалиста, бразилец восстанавливается от травмы.

"Я до сих пор не знаю, когда именно Нерес будет готов на 100%. Я надеюсь, что он полностью восстановился, чтобы сыграть с киевским Динамо, но, думаю, нам придется еще немного подождать с его возвращением на поле.

В любом случае, следующие несколько дней внесут ясность в эту ситуацию", - приводит слова Шмидта A Bola.

Стоит отметить, что Нерес провел за Бенфику два матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее стало известно, кто покажет игры Динамо с Бенфикой в квалификации Лиги чемпионов.