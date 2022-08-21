Матч Бенфика - Динамо обслужит нефартовый для украинских команд судья

Во вторник, 23 августа, пройдет ответный поединок плей-офф квалификации ЛЧ между Бенфикой и киевским Динамо.

Пресс-служба УЕФА обнародовала имена судейской бригады на данную встречи.

Главным арбитром матча станет француз Клеман Тюрпен.

Помогать ему в качестве лайнсменов должны Николя Дано и Сириль Гренгор.

Четвертым рефери назначен Жереми Пиньяр.

За систему VAR будут отвечать Жером Брисар и Вилли Делажо.

Стоит отметить, что для украинских команд 40-летний судья из Франции нефартовый.

Тюрпен судил 7 матчей с участием сборной Украины и киевского Динамо. Лишь раз "бело-синие" добыли победу и трижды проиграли. Национальная команда все три раза сыграла вничью.