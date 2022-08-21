Матч Бенфика - Динамо обслужит нефартовый для украинских команд судья
Поединок доверили французскому рефери.
Во вторник, 23 августа, пройдет ответный поединок плей-офф квалификации ЛЧ между Бенфикой и киевским Динамо.
Пресс-служба УЕФА обнародовала имена судейской бригады на данную встречи.
Главным арбитром матча станет француз Клеман Тюрпен.
Помогать ему в качестве лайнсменов должны Николя Дано и Сириль Гренгор.
Четвертым рефери назначен Жереми Пиньяр.
За систему VAR будут отвечать Жером Брисар и Вилли Делажо.
Стоит отметить, что для украинских команд 40-летний судья из Франции нефартовый.
Тюрпен судил 7 матчей с участием сборной Украины и киевского Динамо. Лишь раз "бело-синие" добыли победу и трижды проиграли. Национальная команда все три раза сыграла вничью.