Байер неожиданно переиграл Атлетико

В рамках второго тура группового этапа ЛЧ Байер на своем поле принял Атлетико Мадрид.

Левверкузенцы смогли переиграть своих оппонентов. Матч завершился со счетом 2:0.

Примечательно, что оба мяча были забиты в концовке встречи. Их авторами стали Роберт Андрих и Мусса Диаби.

После двух сыгранных матчей Байер и Атлетико набрали по 3 очка, занимая 2 и 3 позицию в своем квартете соответственно.

Байер - Атлетико Мадрид 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби 87.

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Инкапие – Демирбай, Андрех, Хадсон-Одои (Амири, 90) – Шик (Арангис, 89), Диаби (Азмун, 89), Гложек (Фримпонг, 6) .

Атлетико: Грбич — Молина (Гризманн, 63), Витцель, Фелипе, Эрмосо, Рейнилду (Караско, 62) — Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте — Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Фелиш ( Корреа. 73 ).