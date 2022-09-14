iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер неожиданно переиграл Атлетико

Леверкузенцы сотворили маленькую сенсацию на групповом этапе ЛЧ
Сегодня, 00:07
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
0 0 0

В рамках второго тура группового этапа ЛЧ Байер на своем поле принял Атлетико Мадрид.

Левверкузенцы смогли переиграть своих оппонентов. Матч завершился со счетом 2:0.

Примечательно, что оба мяча были забиты в концовке встречи. Их авторами стали Роберт Андрих и Мусса Диаби.

После двух сыгранных матчей Байер и Атлетико набрали по 3 очка, занимая 2 и 3 позицию в своем квартете соответственно.

Байер - Атлетико Мадрид 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби 87.

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Инкапие – Демирбай, Андрех, Хадсон-Одои (Амири, 90) – Шик (Арангис, 89), Диаби (Азмун, 89), Гложек (Фримпонг, 6) .

Атлетико: Грбич — Молина (Гризманн, 63), Витцель, Фелипе, Эрмосо, Рейнилду (Караско, 62) — Коке, Сауль (де Пауль, 46), Льоренте — Мората (Матеус Кунья, 73), Жоау Фелиш ( Корреа. 73 ).

0 0 0

Статьи по теме

Ливерпуль - Аякс 2:1 Обзор матча и видео голов Ливерпуль - Аякс 2:1 Обзор матча и видео голов
Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча
Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов
Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты
Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:56
Ливерпуль - Аякс 2:1 Обзор матча и видео голов
Лига Чемпионов00:42
Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча
Европа00:37
Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов
Лига Чемпионов00:21
Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом
Лига Чемпионов00:16
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов00:07
Байер неожиданно переиграл Атлетико
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Брюгге Яремчука и Соболя разгромил Порту
Лига Чемпионов23:51
Голы Эрнандеса и Сане принесли Баварии победу над Барселоной
Европа23:21
Пьянич поделился своим разочарованием после выступлений за Барселону
Европа23:02
Швед - о матче с Селтиком: Если продемонстрируем свою игру, то сможем победить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK