iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модрич рискует пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Полузащитнику Реала потребуется время, чтобы восстановиться после возвращения из сборной.
Вчера, 22:59
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images
0 0 0

Тренерский штаб мадридского Реала в ближайших матчах с большой долей вероятности не сможет рассчитывать на полузащитника Луку Модрича.

Как сообщает Marca, 37-летний хавбек вернулся в клуб из расположения сборной Хорватии после поединков Лиги наций с перегрузкой мышц бедра.

Читай также: Модрич установил историческое достижение в сборной Хорватии

Игрок уже пропустил тренировку "сливочных" и занимался отдельно в тренажерном зале. Для полного восстановления хорватскому хавбеку может потребоваться 8-10 дней.

Ожидается, что Модрич пропустит матчи против Осасуны (2 октября), Шахтера (5 октября) и Хетафе (8 октября). Во втором поединке с "горняками" в Лиге чемпионов 11 октября хорват может появиться на поле на несколько минут, чтобы быть в форме перед встречей с Барселоной 16 октября.

Отметим, что в текущем сезоне Модрич провел в составе Реала во всех турнирах девять матчей, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что после травмы готов вернуться на поле нападающий Реала Карим Бензема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер Лука Модрич Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига
0 0 0

Статьи по теме

Два футболиста Реала покинут клуб следующим летом Два футболиста Реала покинут клуб следующим летом
Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных" Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных"
Бензема готов вернуться на поле после травмы Бензема готов вернуться на поле после травмы
"Желаю разбить твое лицо": Чарр обратился к Фьюри по поводу возможного боя "Желаю разбить твое лицо": Чарр обратился к Фьюри по поводу возможного боя
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
"Очень больно": Ванда Нара объявила о расставании с Икарди
просмотров
Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа
просмотров

Последние новости

Бокс00:30
"Желаю разбить твое лицо": Чарр обратился к Фьюри по поводу возможного боя
Вчера, 23:58
Бокс23:58
Фьюри назвал лучшего супертяжеловеса после себя
Европа23:31
Лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером
Лига Чемпионов22:59
Модрич рискует пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов
Украина22:35
Ярмолюк и три игрока Руха выехали за границу как волонтеры, Кочергин официально не покидал Украину - источник
Украина21:56
Три игрока Динамо возобновили тренировки в общей группе
Украина21:33
Новичок Динамо: Переход в киевский клуб - действительно следующий уровень для меня
Европа и мир20:59
Российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча
Киберспорт20:44
ESL Pro League Season 16: онлайн-трансляція матчу NaVi - Heroic
Бокс20:28
Потенциальный соперник Фьюри: Если Джошуа не ответит, Тайсон должен подраться со мной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK