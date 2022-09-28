Модрич рискует пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Полузащитнику Реала потребуется время, чтобы восстановиться после возвращения из сборной.

Тренерский штаб мадридского Реала в ближайших матчах с большой долей вероятности не сможет рассчитывать на полузащитника Луку Модрича.

Как сообщает Marca, 37-летний хавбек вернулся в клуб из расположения сборной Хорватии после поединков Лиги наций с перегрузкой мышц бедра.

Читай также: Модрич установил историческое достижение в сборной Хорватии

Игрок уже пропустил тренировку "сливочных" и занимался отдельно в тренажерном зале. Для полного восстановления хорватскому хавбеку может потребоваться 8-10 дней.

Ожидается, что Модрич пропустит матчи против Осасуны (2 октября), Шахтера (5 октября) и Хетафе (8 октября). Во втором поединке с "горняками" в Лиге чемпионов 11 октября хорват может появиться на поле на несколько минут, чтобы быть в форме перед встречей с Барселоной 16 октября.

Отметим, что в текущем сезоне Модрич провел в составе Реала во всех турнирах девять матчей, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что после травмы готов вернуться на поле нападающий Реала Карим Бензема.