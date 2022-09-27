Бензема готов вернуться на поле после травмы

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может принять участие уже в ближайшем матче испанской Ла Лиги.

Как сообщает El Chiringuito TV, 34-летний футболист восстановился после травмы колена и готовится к возвращению на поле. Предполагается, что форвард с большой долей вероятности сможет сыграть в поединке чемпионата Испании против Осасуны, который состоится 2 октября.

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Напомним, что французский нападающий получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Селтика 6 сентября.

В текущем сезоне Бензема успел провести за Реал во всех турнирах шесть поединков, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Реал намерен подписать новый контракт с полузащитником Лукой Модричем.