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Бензема готов вернуться на поле после травмы

Французский форвард восстановился от повреждения колена.
Сегодня, 12:47
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images
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Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может принять участие уже в ближайшем матче испанской Ла Лиги.

Как сообщает El Chiringuito TV, 34-летний футболист восстановился после травмы колена и готовится к возвращению на поле. Предполагается, что форвард с большой долей вероятности сможет сыграть в поединке чемпионата Испании против Осасуны, который состоится 2 октября.

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Напомним, что французский нападающий получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Селтика 6 сентября.

В текущем сезоне Бензема успел провести за Реал во всех турнирах шесть поединков, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Реал намерен подписать новый контракт с полузащитником Лукой Модричем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига
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