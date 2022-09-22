Реал намерен подписать новый контракт с Модричем
Мадридцы хотят, чтобы хорват завершил карьеру в стане "сливочных".
Полузащитник Реала Лука Модрич может продлить контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщает издание As.
37-летний хорват не завершит карьеру до тех пор, пока физические кондиции будут позволять ему играть. В следующем году мадридский клуб обсудит с игроком подписание нового контракта сроком до 2024 года.
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В свою очередь ни Реал, ни игрок не будут спешить в данном вопросе, так как понимают, что могут быстро договориться о новом соглашении.
В стане "сливочных" также хотят, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне на счету хорвата 1 гол и 1 ассист в 6 матчах Ла Лиги.