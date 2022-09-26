Модрич установил историческое достижение в сборной Хорватии

Гол хорвата в матче Лиги наций с австрийцами стал для игрока уникальным.

Сборная Хорватии в заключительном матче группового этапа Лиги наций одержала выездную победу со счетом 3:1 над Австрией и вышла в плей-офф турнира.

Счет в поединке на шестой минуте открыл полузащитник гостей Лука Модрич, что сделало его рекордсменом хорватской национальной команды.

Этот забитый мяч позволил хавбеку стать самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии - он отличился в возрасте 37 лет и 16 дней.

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По этому показателю Модрич превзошел Нико Ковача, который забивал за национальную команду в возрасте 36 лет и 327 дней.

Напомним, что Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. Всего на его счету 154 матча и 23 гола в составе команды.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги наций Австрия - Хорватия (1:3).