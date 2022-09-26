Австрия - Хорватия 1:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

В воскресенье, 25 сентября, сборная Хорватии в заключительном матче группы 1 Дивизиона А Лиги наций встречалась на выезде с Австрией.

Подопечные Златко Далича одержали победу со счетом 3:1, что позволило им занять первое место в своем квартете.

Уже в начале встречи соперники обменялись голами - сначала Лука Модрич вывел гостей вперед, но хозяева поля достаточно быстро отыгрались усилиями Кристофа Баумгартнера. Хорваты сделали результат в середине второй половины встречи, дважды забив за три минуты - отличились Марко Ливая и Деян Ловрен.

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Эта победа позволила сборной Хорватии с 13 очками возглавить свою группу, опередив Данию на один балл, и выйти в плей-офф Лиги наций. Австрия в свою очередь с четырьмя пунктами вылетела в Дивизион В, отстав от Франции на одно очко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Австрия - Хорватия:

Австрия - Хорватия 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 - Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72

Австрия: Линднер - Триммель (Лайнер, 63), Пош (Вобер, 64), Данзо, Алаба - Забитцер, Шлягер, Зайвальд, Баумгартнер (Шмид, 82) - Грегорич (Онисиво, 82) - Арнаутович (Чам, 64).

Хорватия: Ливакович - Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 63) - Модрич, Брозович (Майер, 18), Ковачич (Пашалич, 86) - Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливая, 62), Перишич.

Предупреждения: Забитцер, Пош - Перишич, Ловрен.

Источник: MEGOGO