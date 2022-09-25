Хорватия и Нидерланды – первые участники финальной части Лиги наций

После завершения матчей шестого тура в нескольких группах Лиги наций стали известны два первых участника Финала четырех.

Ими стали сборные Нидерландов и Хорватии.

"Оранжевые" перед матчем с Бельгией были в прекрасном положении и должны были не проиграть разгромно, чтобы потерять первое место. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Нидерландов, что позволило им выйти в финальную часть.

В группе А1 на выход в главную часть претендовали Дания и Хорватия. В последнем туре северянам необходимо было обыграть Францию и ждать осечки хорватов, но "клетчатые" в свою очередь обыграли Австрию и именно они стали первыми и закончили группу на первом месте.

Отметим, что финальная часть пройдет в июне 2023 года, скорее всего, в Нидерландах.