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Хорватия и Нидерланды – первые участники финальной части Лиги наций

Определились первые претенденты на чемпионство
Вчера, 23:41
Сборная Нидерландов / Getty Images
Сборная Нидерландов / Getty Images
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После завершения матчей шестого тура в нескольких группах Лиги наций стали известны два первых участника Финала четырех.

Ими стали сборные Нидерландов и Хорватии.

"Оранжевые" перед матчем с Бельгией были в прекрасном положении и должны были не проиграть разгромно, чтобы потерять первое место. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу Нидерландов, что позволило им выйти в финальную часть.

В группе А1 на выход в главную часть претендовали Дания и Хорватия. В последнем туре северянам необходимо было обыграть Францию и ждать осечки хорватов, но "клетчатые" в свою очередь обыграли Австрию и именно они стали первыми и закончили группу на первом месте.

Отметим, что финальная часть пройдет в июне 2023 года, скорее всего, в Нидерландах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций
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